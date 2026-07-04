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Пятый сезон криминального триллера «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером отснят

Источник: Paramount+

Завершились съёмки пятого сезона сериала «Мэр Кингстауна» от стримингового сервиса Paramount+. О том, что он отснят, в начале июля сообщили СМИ. Пятый сезон станет для криминального триллера последним и выйдет, вероятно, в 2027 году.

Первый сезон «Мэра Кингстауна» дебютировал в 2021 году. Проект создал Тейлор Шеридан, автор сериалов «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен». Актёрский состав криминального триллера возглавляет Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза в киновселенной Marvel.

Сериал рассказывает о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.

Теги
Мэр КингстаунаДжереми РеннерТейлор Шеридан
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