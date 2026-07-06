Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля

В работе у DC Studios сериал «Мистер Террифик» — второй спин-офф «Супермена» Джеймса Ганна. Сценарист «Чудо-женщины» напишет пилотный эпизод.
Всем главным актёрам хитового сериала «Лэндмен» увеличили гонорары: Деми Мур теперь зарабатывает как Билли Боб Торнтон. Цена успеха.
Отрывок из второго сезона мультсериала «Люди Икс '97» показывает яркий экшен. Сериал возвращается с новыми сериями 1 июля.
Спин-офф про Джимми Олсена из «Супермена» начнутся снимать после премьеры сериала «Фонари». Их кинематографическая вселенная расширяется.
Съёмки многосерийной драмы «Капитанская дочка» для KION завершились. В сериале сыграли Евгений Ткачук, Антон Лапенко, Сергей Безруков и другие.
Создатель «Лэндмена» с самого начала хотел увидеть, как Плохой Санта добывает нефть. Билли Боб Торнтон не смог устоять.
Кристен Риттер ещё не закончила с «Декстером»: её тоже ждёт воскрешение во втором сезоне. Хорошо, что оставили.
Второй сезон фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге» дебютировал на Netflix с сильным падением просмотров. Первый получил на старте намного больше внимания.
Гай Ричи помог уладить конфликт на съёмках сериала «Гангстерленд»: Том Харди остаётся на третий сезон. Ненужная драма только бы испортила хороший сериал.
Четвёртый сезон «Джека Ричера» выйдет 12 августа и по завершению познакомит со всеми сериями спин-оффа. Двойной удар!
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