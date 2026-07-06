Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля

Отрывок из второго сезона мультсериала «Люди Икс '97» показывает яркий экшен. Сериал возвращается с новыми сериями 1 июля.

Съёмки многосерийной драмы «Капитанская дочка» для KION завершились. В сериале сыграли Евгений Ткачук, Антон Лапенко, Сергей Безруков и другие.

Создатель «Лэндмена» с самого начала хотел увидеть, как Плохой Санта добывает нефть. Билли Боб Торнтон не смог устоять.

Второй сезон фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге» дебютировал на Netflix с сильным падением просмотров. Первый получил на старте намного больше внимания.