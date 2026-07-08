Киберпанк «Нейромант» получил второй тизер к юбилею оригинального романа Уильяма Гибсона

Стриминговый сервис Apple TV+ продолжает работать над сериальной адаптацией романа «Нейромант» писателя-фантаста Уильяма Гибсона. Даты премьеры у проекта по-прежнему нет, но недавно он получил второй тизер. Сервис приурочил выход нового ролика к 42-летию романа, изданного в июле 1984 года.

Шоураннером «Нейроманта» является Грэм Роланд («Почти человек», «Тёмные ветра»). Производством занимаются Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios. Их версия будет состоять из 10 эпизодов.

Роли в проекте исполняют Каллум Тёрнер, Бриана Миддлтон, Марк Стронг, Джозеф Ли, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард и другие. Стронг играет Армитиджа, Ли — Хидео, Поэзи — Мари-Франс Тессье, Сарсгаард — Джона Эшпула.

Тёрнер же перевоплотился в потрёпанного жизнью суперхакера Кейса, ввергнутого в паутину цифрового шпионажа и преступлений особо крупных масштабов и последствий. Помогать ему в опасных приключениях будет смертоносная напарница Молли в исполнении Миддлтон.