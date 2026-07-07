Супербой из третьего сезона шоу «Мои приключения с Суперменом» обзавёлся собственным постером

В июне стартовал показ третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом» по комиксам DC. В нём уже успел появиться Супербой, которого озвучил Даррен Крисс. И к дебюту персонажа в шоу был выпущен новый постер.

Анимационный экшен-сериал выходит в блоке Toonami, который является частью блока Adult Swim на канале Cartoon Network, и на стриминговом сервисе HBO Max. За анимацию проекта отвечает Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

Мультсериал рассказывает о приключениях молодого Супермена. Сюжет третьего сезона вдохновлён комиксом Reign of the Supermen, опубликованном в 1993 году. В продолжении появился злодей Киборг-Супермен. Также в нём уже показали героиню Джессику Круз, которая позже получит собственный спин-офф «Мои приключения с Зелёным фонарём».

Главного героя озвучивает Джек Куэйд, известный по сериалу «Пацаны». Он недавно присоединился к касту актёров озвучки супергероики «Неуязвимый» от Prime Video.