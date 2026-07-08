Телеовощи. Выпуск 658: Пиу-пиу за Пелелиу

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|06:37 —
|Обсуждение новостей
|43:18 —
|«Эль» (Elle) — 1x01
|54:00 —
|«Люди Икс ’97» — 2x01—03
|01:10:43 —
|«Медведь» — 5x01—08
|01:35:05 —
|«Дом Дракона» — 3x02
|01:52:57 —
|«Шугар» — 2x02
|02:00:04 —
|«Рик и Морти» — 9x05—06
|02:07:57 —
|«Вампир Лестат» — 1x04
|02:20:15 —
|«Властелин колец: Кольца власти» — 1x06
|02:34:44 —
|«Конь БоДжек» — 4x05
|02:51:49 —
|«Друзья» — 3x11—12
|03:03:04 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 7x22
|03:10:46 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 4x17
|03:26:29 —
|«Атомный лес» — 1x03
|03:37:28 —
|«Мажор» — 3x05
|03:51:35 —
|«Зена — королева воинов» — 3x12
|04:07:21 —
|«Тихий океан» — 1x05
|04:15:59 —
|«Ангел» — 5x03
|04:24:20 —
|Комикс «Реквием. Рыцарь-вампир»
|04:41:51 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 10»
|04:49:41 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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