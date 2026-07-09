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СЕРИАЛЫ
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Актёр из «Крика 7» может сыграть злодейского мегателепата Гориллу Гродда в комедийном сериале DC

Источник: Paramount

Джимми Татро ведёт переговоры насчёт одной из главных ролей в сериале DC Crime, который считается спин-оффом полнометражного «Супермена» режиссёра-сценариста Джеймса Ганна. Также в шоу ведущую партию исполнит Скайлер Гизондо, сыгравший журналиста Джимми Олсена.

Татро претендует на роль суперзлодея Гориллы Гродда.

Гродд — сверхразумный телепат, стремящийся править мирами разумных и неразумных существ. В комиксах планы суперзлодея чаще всего срывает Флэш.

DC Crime будет выдержан в жанре тру-крайм-документалистики, а Джимми Олсен выступит в роли ведущего. Первый сезон будет разбирать преступную деятельность и личность Гродда.

Антагонист приобрёл свои сверхспособности после контакта с инопланетным кораблём.

Создателями DC Crime числятся Тони Ясенда и Дэн Перро — шоураннеры стримингового сериала Netflix «Американский вандал» — пародии на тру-крайм о том, как на школьной парковке некто неизвестный нарисовал гигантские члены на 27 автомобилях.

Татро снимался в «Вандалах». Ещё он недавно появился в слэшере «Крик 7».

Теги
Джимми ТатроСкайлер ГизондоДжеймс Ганн
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