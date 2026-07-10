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Мечи, бластеры и пришельцы с Земли в тизере фантастики «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких

Источник: Wink

В нынешнем году онлайн-кинотеатр Wink выпустит сериал, основанный на повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких. У сериала по-прежнему нет точной даты премьеры. Но зато у проекта появился первый тизер, показывающий завязку сюжета, отличия адаптации от оригинала и фрагменты экшен-сцен.

До сериала по повести вышло два фильма. Режиссёром новой адаптации стал Дмитрий Тюрин («Триггер»). Сценарий создал Андрей Золотарёв («Лёд», «Триггер», «Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Роль дона Руматы сыграл Александар Радойичич, дона Кондора — Сергей Безруков, Тики — Лев Зулькарнаев, дона Пампы — Никита Кологривый, дона Рэбы — Фёдор Лавров. Роль доны Кондор исполнила Равшана Куркова, а доны Оканы — Виктория Исакова. Также в актёрском составе Фёдор Бондарчук, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселёв, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие. В новой версии сыграл и Леонид Ярмольник. Ранее он играл дона Румату в вышедшем в 2013 году фильме «Трудно быть богом» Алексея Германа. В сериале новый Румата сменит прежнего.

Также в этом году KION и Okko представят сериал «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Леонид Ярмольник сыграл в нём Рудольфа Сикорски.

Теги
ВидеоТрудно быть богомАлександар РадойичичВиктория ИсаковаНикита КологривыйЛеонид ЯрмольникСергей БезруковWinkТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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