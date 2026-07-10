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Уолтон Гоггинс показал первые фотографии со съёмок третьего сезона «Фоллаут»

Источник: Amazon Prime Video

Третий сезон фантастики «Фоллаут» уже в производстве. Звезда сериала Уолтон Гоггинс подтвердил, что съёмки сезона начались и представил первые фотографии с площадки. Гоггинс продолжает играть Гуля.

Шоу основано на серии видеоигр Fallout. Кроме Гоггинса главные роли в проекте исполняют Элла Пернелл и Аарон Мотен. Пернелл играет Люси Маклин, а Мотен — Максимуса.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Prime Video. Первый сезон мрачной фантастики дебютировал целиком 10 апреля 2024 года. Второй выпускали еженедельно с декабря прошлого года по февраль этого. В обоих сезонах по восемь эпизодов. И они оба входили в четвёрку самых просматриваемых сезонов на Prime Video за всё время.

Ранее к актёрскому составу присоединились Аарон Пол, Мэнни Хасинто, Томасин Маккензи и Эмили Мортимер. Даты премьеры у эпизодов с их участием пока нет.

Промо-арт сериала «Фоллаут» Промо-арт сериала «Фоллаут» Промо-арт сериала «Фоллаут»
Теги
ГалереяФоллаутУолтон ГоггинсPrime Video
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Источник фотографий: Depositphotos

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