Тирион и Брон столкнутся с опасными существами во втором сезоне сериала «Чужой: Земля»

Съёмки второго сезона фантастического (только по жанровой принадлежности) сериала «Чужой: Земля» уже стартовали в Лондоне. К актёрскому составу также присоединились несколько новых участников: Трейси Ульман (сериал «Чёрные голуби»), Сэм Спруэлл («Рыцарь Семи Королевств») и Джером Флинн («Игра престолов»).

Ещё одним весомым пополнением второго сезона стал Питер Динклэйдж — тоже звезда «Игры престолов». Так что нас ждёт воссоединение Тириона и его харизматичного головореза Брона.

Кого именно сыграют новички, не разглашается.

Также в новых эпизодах вернутся персонажи, пережившие события первого сезона.

Ноа Хоули — шоураннер «Чужого: Земля» — продолжает прокладывать повествовательный курс сериала.

В первом сезоне загадочный корабль, исследовавший глубины космоса, разбивается на Земле. Главная героиня Венди в компании группы разношёрстных персонажей делает судьбоносное открытие, которое становится величайшей угрозой для всей планеты.

В 2120 году Земля находится под властью пяти мегакорпораций. В этом будущем люди привычно сосуществуют с киборгами и синтетиками. Венди — первый в истории гибрид: полностью искусственное тело, наделённое человеческим сознанием. В гонке за бессмертием именно она — самый многообещающий кандидат. Девушка и другие гибриды сталкиваются с враждебными формами жизни из самых опасных уголков Вселенной.