Съёмки финального сезона ужастика «Извне» со звездой «Остаться в живых» уже идут

Создатели и актёры хоррора «Извне» уже вернулись на съёмочную площадку, чтобы снять заключительный сезон сериала. Как сообщили СМИ, съёмки пятого сезона шоу стартовали всего через два недели после завершения показа четвёртого. Но готовые эпизоды зрители увидят только в 2027 году.

Ранее создатели «Извне» заявили, что благодаря продлению сериала на пятый сезон у них появилась возможность довести историю до конца. По словам авторов, это значит, что будут даны ответы на вопросы, ответы будут подвергнуты сомнению, и, конечно же, между этими событиями будет поток слёз и ужасов.

Над «Извне» работают исполнительные продюсеры сериала «Остаться в живых». А звезда этого хита прошлых лет Гарольд Перрино играет в шоу одну из главных ролей. Выходит проект на MGM+.

Хоррор повествует про затерянный в лесу странный городок. Это загадочное место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днём жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только скрывается солнце.