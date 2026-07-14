Никита Волков, Анна Михалкова и Никита Ефремов снимаются в новом сериале «Война и мир»

Идут съёмки нового сериала по роману-эпопее «Война и мир» Льва Толстого. Об их начале объявил на прошлой неделе онлайн-кинотеатр START. Он также опубликовал первые кадры с площадки. Готовящийся многосерийный проект приурочен к 200-летию писателя, которое отмечается в 2028 году.

Режиссирует сериал Сергей Урсуляк. У него снимаются Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов), Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Михаил Пореченков (граф Илья Ростов), Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова), Евгений Кошелев (Анатоль Курагин), Никита Ефремов (Фёдор Долохов), Сергей Маковецкий (князь Василий Курагин) и другие.

В настоящее время в работе находится новый фильм «Война и мир» от режиссёра Сарика Андреасяна. Эта экранизация выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. У нового сериала пока нет даты премьеры.