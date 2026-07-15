Телеовощи. Выпуск 659: Опасные монашки

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Содержание
Оценки эпизодов
|05:13 —
|Обсуждение новостей
|38:43 —
|«Люди Икс ’97» — 2x04
|55:44 —
|«Дом Дракона» — 3x03
|01:13:30 —
|«Медведь» — 5x07—08 (финал сериала)
|01:37:10 —
|«Шугар» — 2x03
|01:43:04 —
|«Рик и Морти» — 9x06—07
|01:51:18 —
|«Вампир Лестат» — 1x05
|02:01:18 —
|«Властелин колец: Кольца власти» — 1x07
|02:22:42 —
|«Конь БоДжек» — 4x06
|02:37:37 —
|«Друзья» — 3x13—14
|02:48:59 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 7x23
|02:59:00 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 4x18
|03:15:23 —
|«Атомный лес» — 1x04
|03:19:04 —
|«Мажор» — 3x06
|03:27:52 —
|«Зена — королева воинов» — 3x13
|03:37:44 —
|«Тихий океан» — 1x06
|03:48:16 —
|«Ангел» — 5x04
|03:54:30 —
|Комикс «Реквием. Рыцарь-вампир»
|04:06:46 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 10»
|04:13:26 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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