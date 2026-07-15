Телеовощи. Выпуск 659: Опасные монашки

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Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» заработал в прокате более 100 млн рублей

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Опасное путешествие на Дальний Восток и оборотни в трейлере мультфильма «Капитан Невельской и земли Чёрного дракона»

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Новая голубая угроза: во вселенной DC появился персонаж, против которого у Лиги Справедливости нет шансов

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Приключения друзей в космосе в основном трейлере мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

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Режиссёр «Буратино» и трилогии «Волшебник Изумрудного города» снимет новый фильм «Герой нашего времени»

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Ретро-шутер Agent 64: Spies Never Die выйдет 11 августа на PC

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Режиссёр Голлум приступил к съёмкам фэнтези «Властелин колец: Охота за Голлумом» (видео)

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Фэнтези «Нападение одиночки на иной мир» получит второй сезон

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Два месяца позора в прокате «Мандалорца и Грогу» закончились: фильм выходит на цифре

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Никита Волков, Анна Михалкова и Никита Ефремов снимаются в новом сериале «Война и мир»