Гарик Харламов и Марина Федункив играют пару из Comedy Club в ситкоме «Мы — Валенцовы»

На прошлой неделе стартовали съёмки комедийного сериала «Мы — Валенцовы» от онлайн-кинотеатра Okko и телеканала ТНТ. В центре сюжета ситкома Сергей и Наталья Валенцовы — семейная пара из миниатюр шоу Comedy Club. К ролям своих персонажей вернулись Гарик Харламов и Марина Федункив.

Okko пишет, что центральные персонажи истории давно живут вместе, привыкли друг к другу и перестали быть похожими на идеальную пару из романтических фильмов. Вместо громких признаний — взаимные подколы, вместо сюрпризов — бытовые подвиги. А идеальные отношения заменяет искренняя, смешная и очень узнаваемая жизнь, за которой скрывается настоящая любовь.

Даты премьеры у проекта пока нет. Режиссирует ситком Жанна Кадникова, снимавшая сериалы «Универ» и «Вечерняя школа». Также в актёрском составе Илья Гененфельд, который играет Дмитрия, сына Сергея и Натальи. А Полина Зиновьева играет Елену, жену Дмитрия.