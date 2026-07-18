Режиссёр новых «Секретных материалов» просит Disney разрешения сделать из пилотного эпизода полнометражный фильм

В этом месяце закончились съёмки пилотного эпизода перезапуска культового сериала «Секретные материалы» под творческим руководством режиссёра Райана Куглера, постановщика «Крида», «Чёрной Пантеры» и «Грешников».

По информации инсайдеров, стриминг Hulu пока не одобрил съёмки целого сезона: выделенного бюджета хватило только на серию Куглера, которую он написал и срежиссировал.

Также стало известно, что оператор «Грешников» Отем Дюральд Аркапоу, получившая за вампирский триллер «Оскар», снимала серию на 65-миллиметровую плёнку.

Самое интересное, что двухчасовой пилот имеет некоторые шансы стать полнометражным фильмом — именно с такой просьбой главный постановщик обратился к студии Disney. Окончательного решения по этому вопросу нет, тем более что судьба всего сериала пока не определена. Но Куглер — известный поклонник кинотеатральных показов, поэтому такое пожелание никого не должно удивлять.

Даниэль Дедуайлер и Химеш Патель играют в новых «Секретных материалах» главные роли — они изображают двух агентов ФБР, заслуженных ветеранов своего дела, но совершенно непохожих по складу характера людей. Однако обоим приходится работать вместе, когда их приписывают к давно распущенному подразделению, где расследовали загадочные и необъяснимые случаи и преступления.

В первой серии также снялись Эми Мэдиган, Стив Бушеми и Бен Фостер. Что касается главных героев оригинального сериала — персонажей Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон, — то их появление допускается, но официально не анонсировано.

Но если Куглер действительно хочет превратить длинный эпизод в фильм, то выходить на большие экраны без агентов Фокса Малдера и Даны Скалли — полная бессмыслица.