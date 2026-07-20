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Режиссёр «Чёрных парусов» и продюсер «Очень странных дел» работают над сериалом «Одиссей»

Источник: Universal

Кристофер Нолан своей «Одиссеей» подстегнул интерес голливудских авторов к знаменитой поэме Гомера. Студия The Asylum ещё до премьеры фильма Нолана выпустила мокбастер «Одиссея». В работе также, как оказалось, годами оставался совершенно новый сериал «Одиссей», названный именем главного героя древнегреческого произведения. Подробностями сериала поделилось издание Deadline.

Шоураннером проекта стал Карл Гайдусек. Он продюсировал «Отчаянные меры» и «Очень странные дела» (первый сезон). Режиссёром назначен Роэль Рейн. В его фильмографии Halo, «Сверхлюди» и «Чёрные паруса». А производством сериала займётся компания Tanweer, греческий дистрибьютор «Одиссеи» Нолана.

Съёмки «Одиссея» стартуют в начале 2027 года. Создатели обещают показать реальный мир бронзового века, полный крови, кораблей, предательства и персонажей, пытающихся выжить в эпоху, вдохновившую эпопею Гомера. Акцент на реальной истории позволит сюжету перекликаться с более масштабными потрясениями той эпохи. И хотя до старта съёмок остаётся много времени, авторы уже недеются создать расширенную вселенную, в которой «Одиссей» станет первым сериалом.

Теги
ОдиссейРоэль Рейн
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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