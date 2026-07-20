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96

Юлия Хлынина и Михаил Кремер снимаются в продолжении иронического детектива «Подслушано в Рыбинске»

Источник: PREMIER

Идут съёмки второго сезона иронического детектива «Подслушано в Рыбинске». Об их начале объявил на прошлой неделе онлайн-кинотеатр PREMIER. Продолжение получило название «Подслушано в Выборге». Над ним работают режиссёр Пётр Тодоровский, а также сценарист и шоураннер Иван Баранов, ответственные за первый сезон.

События новых серий развернутся в городе Выборге на берегу Финского залива. В продолжении к своим ролям вернулись Юлия Хлынина и Михаил Кремер. Хлынина в первом сезоне играла предприимчивую и неподкупную начальницу отдела полиции Зою, а Кремер — влюблённого в неё подчинённого Баяна. В «Подслушано в Выборге» развернётся борьба за миллиард. И в центре неё неожиданно окажется простой почтальон Виталик, которого все привыкли не замечать.

Первый сезон сериала вышел в начале 2025 года. Главные роли в первом сезоне исполнили Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Первый сыграл журналиста, который начал видеть будущее, а именно убийства, что совершат в Рыбинске. Из-за своих видений он стал подозреваемым в убийстве актрисы театра и был вынужден искать настоящего преступника.

Теги
Подслушано в РыбинскеМихаил КремерЮлия ХлынинаPREMIER
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Источник фотографий: Depositphotos

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