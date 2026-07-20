Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 июля

Сериалу по игре God of War потребуется новый Кратос после травмы Райана Хёрста на съёмках. Полное восстановление займёт у актёра целый год.

Режиссёр новых «Секретных материалов» просит Disney разрешения сделать из пилотного эпизода полнометражный фильм. И показывать его в кинотеатрах.

Никита Волков, Анна Михалкова и Никита Ефремов снимаются в новом сериале «Война и мир». Есть первые кадры с площадки.

В Netflix не стесняются использовать искусственный интеллект — в этом году ИИ задействовали около 300 проектов. Теперь понятно качество контента.

Гарик Харламов и Марина Федункив играют пару из Comedy Club в ситкоме «Мы — Валенцовы». Новый проект с участием звёзд.

Роман «Восхитительная ведьма» Анны Джейн превратят в сериал. Это будет четвёртая экранизация книг писательницы.