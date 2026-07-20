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СЕРИАЛЫ
235

Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 июля

Источник: Amazon MGM
Теги
Александра ДаддариоГарик ХарламовАлан РичсонРайан КуглерДэвид ДуховныДжиллиан АндерсонРайан Хёрст
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0Телеовощи – 659: Опасные монашки
 
2ЕВА – 694: Забытые попаданцы
 
0ЕВА – 693: Банальность и скука
 
0Ноль кадров в секунду – 639: Штраф за Дракмана
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 733: «День разоблачения», экранизации хоррор-мемов, проблемная «Супергёрл», «Смерть Робин Гуда», «Обсессия»
 
2Телеовощи – 658: Пиу-пиу за Пелелиу
 
3Ноль кадров в секунду – 638: Отголоски игрового будущего
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 732: «История игрушек 5», «Следствие ведут овечки», Уве Болл в прайме, Сарик Андреасян и «12 стульев»
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