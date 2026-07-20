Создатель сериала по «Гарри Поттеру» рассказал о жестоких условиях съёмок и трудностях, с которыми сталкиваются юные звёзды

Понятно, что сериал по «Гарри Поттеру» — это тот проект, на который HBO делает ставки не меньшие, чем на «Игру престолов». Отсюда и размах — такой, что на производственной базе сериала Warner Bros. Studios Leavesden построили временную школу для обучения многочисленных юных актёров. Не оставлять же их без образования на несколько лет.

Но это, в свою очередь, порождает и трудности — из-за плотного графика юные звёзды появляются на площадке от силы на полтора часа в день. И все эти полтора часа съёмочной группе приходится буквально крутиться вокруг них, чтобы отснять все необходимые сцены.

О сложном процессе съёмок рассказал оператор нового «Гарри Поттера» Адриано Голдман:

Снимать приходится очень быстро, а чем выше темп, тем сильнее страдает качество. От этого никуда не деться. Да, у нас достаточно ресурсов, но условия жёсткие. Особенно для детей. Поэтому приходится применять особый подход: фактически нужно заранее отснять все сцены, пока дети находятся на занятиях в школе. Это действительно сложно — материал приходится снимать не по порядку, что делает процесс очень запутанным.

Будем надеяться, что хотя бы у взрослых звёзд сериала времени на проект достаточно. В силу высокой занятости в школе Доминика Маклафлина, Арабеллы Стэнтон и Аластера Стаута отдуваться придётся Джону Литгоу, Джанет Мактир, Нику Фросту, Бел Паули и Паапе Эссьеду.

К слову, школу построили с прицелом на будущее. Сообщается, что студия получила разрешение использовать её ближайшие десять лет, а в периоды пиковой нагрузки учебные помещения смогут вмещать аж до 600 учеников.