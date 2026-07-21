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Кую и плачу: Саурон рыдал на съёмках третьего сезона сериала «Властелин колец. Кольца власти»

По мнению журнала Empire, сериал «Властелин колец: Кольца власти» по-прежнему обладает необходимой событийностью, чтобы попасть на обложку издания. С другой стороны, в третьем сезоне мы наконец-то сюжетно доберёмся до важнейшего события повествования — появления Кольца Всевластия.

Чарли Викерз, исполняющий роль Тёмного Властелина, больше прячется в тенях, и, по словам шоураннеров, это меняет всё:

В этом сезоне явственно появляется антагонист — ничего подобного у нас раньше не было. Атмосфера сериала полностью меняется. Этот сезон намного мрачнее и опаснее. Все персонажи теперь находятся под угрозой.

Сам Викерз утверждает, что расплакался на съёмках сцены создания Кольца — от торжественности момента и неописуемого счастья из-за возможности рассказать эту историю.

Шоураннеры добавляют:

Этот момент настолько продолжительный, что мы снимали сцену на протяжении двух недель. Это самая сложная, масштабная и технически непростая сцена за всю историю сериала. Игра Чарли поражает наповал. Мы совершенно не ожидали такого эффекта.

Короче говоря, создатели открыто говорят: первые два сезона были лишь раскачкой. Теперь начинается настоящая жара. Все развешанные ружья начинают стрелять:

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Премьера третьего сезона стартует 11 ноября.

Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца властиВластелин Колец
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Источник фотографий: Depositphotos

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