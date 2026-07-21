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Звезда «Теории большого взрыва» признался, что был глубоко несчастен во время съёмок сериала

Источник: CBS

Ещё одной надеждой на возвращение «Теории большого взрыва» у фанатов стало меньше — Джим Парсонс рассказал, что был глубоко несчастен во время работы над сериалом.

Я не чувствовал радости и жил в постоянном стрессе. Мне казалось, что успех и всё хорошее, что происходило в моей жизни, это лишь результат изнурительной работы и дисциплины. Возможно, отчасти так оно и было.

По-видимому, это был опыт, повторять который он не готов «ни за какие деньги», хоть к самому проекту это и не имело прямого отношения — Парсонс связывает свой чрезмерный трудоголизм с собственными психологическими трудностями:

По сути с моей стороны это было навязчивое поведение, что-то вроде ОКР. В моей голове постоянно был своего рода список дел, которые я обязан выполнить, чтобы быть уверенным, что справлюсь с работой как надо.

Ну а фанатам остаётся возлагать надежды на новенький спин-офф «Стюарт Блум не смог спасти вселенную», премьера которого состоится уже на этой неделе.

Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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