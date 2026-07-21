Почему у Стюарта Блума такой короткий — объяснён хронометраж нового спин-оффа «Теории большого взрыва»

В отличие от комедий эфирного ТВ, вынужденных укладываться в условные 22 минуты хронометража, дабы оставить время на рекламу, у стриминговых проектов такого ограничения нет. Тем не менее, создатели нового спин-оффа «Теории большого взрыва» не стали пользоваться этим преимуществом, и эпизоды комедии «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» получились экстремально короткими даже по меркам ситкомов.

Из десяти серий первого сезона одна длится 15 минут, четыре — по 18 минут, а остальные пять — 20, 21, 22, 24 и 25 минут соответственно. Почему так? Да просто им больше нечего было сказать. Спасибо, конечно, за честность, но звучит не очень.

Мы просто почувствовали, что уже успешно рассказали историю, и любое дополнение будет лишь «водой», провисанием сюжета между важными сценами. Зачем это делать без реальной необходимости? То, как мы всё выстроили, получилось само собой. Это и затравка на следующую неделю, и, в то же время, естественный способ рассказать эту историю.

По словам создателя обоих проектов Чака Лорри, всё это лишь условности, которые совершенно не важны:

Привычная продолжительность шоу — величина условная, которая сложилась на сетевом телевидении, где нужно продать определённый объём рекламы, чтобы окупить производство. Для стриминга это не актуально. Так почему бы просто не сделать максимально качественное шоу и надеяться, что зрители будут увлечены происходящим, что не станут смотреть на часы с мыслью: «О, мне нужно еще пять минут хронометража».

Так ли это, или Стюарту всё же стоит комплексовать из-за длины, выясним уже 23 июля.