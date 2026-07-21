Живыми или мёртвыми мы получим сериал по «Робокопу»: Amazon одобрила съёмки 8 серий

Платформа Amazon Prime Video официально одобрила производство художественного сериала по мотивам серии классических фантастических экшенов «Робокоп».

Стриминг профинансирует съёмки восьми эпизодов.

Проект разрабатывают с 2022 года, когда Amazon приобрела студию MGM с целью циничного использования огромной библиотеки известной интеллектуальной собственности.

Сюжетная заготовка для сериала звучит следующим образом: гигантский техконгломерат убеждает городские власти взять на вооружение полиции мощного робота, в которого загрузили сознание офицера полиции, погибшего при исполнении.

В творческий коллектив входят сценарист и исполнительный продюсер Питер Око, а также исполнительные продюсеры из компаний Blumhouse и Atomic Monster, среди которых числится Джеймс Ван. Эдвард Ноймайер — один из создателей и сценаристов оригинального фильма — тоже занимает должность исполнительного продюсера.

Франчайз начался с фильма 1987 года, в котором Робота-полицейского сыграл Питер Уэллер. Титульный герой — получеловек, полумашина — сражался с преступностью и пытался сохранить остатки человечности. Уэллер вернулся в сиквеле 1990 года. Позже сняли триквел, но не будем об этом.

По словам главы телевизионного подразделения Amazon MGM, «Робокоп» — это франчайз, который не перестаёт волновать поклонников на протяжении почти сорока лет. Это не только зрелищный экшен, но и точное отражение того, как мы относимся к технологиям и власть имущим. Питер Око сформировал видение, которое сохраняет душу первоисточника, резонирует с фанатами и одновременно предлагает нечто совершенно свежее и актуальное для сегодняшнего дня.