Новые сериалы недели: Стюарт Блум пытается спасти вселенную «Теории большого взрыва»

Четверг, 23 июля
В ролях Лорен Лапкус. Кевин Сассмэн. Брайан Посен. Рич Тин
Владельцу магазина комиксов Стюарту Блуму предстоит восстановить реальность после того, как он ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и тем самым случайно провоцирует мультивселенский апокалипсис. В этом деле ему помогают его девушка Дениз, друг-геолог Берт и квантовый физик Барри Крипке. По пути они встречают версии уже знакомых и любимых нами героев сериала «Теория Большого взрыва» из других вселенных. Как нетрудно догадаться из названия, всё идет не по плану.
Кому и для чего понадобился спин-офф «Теории большого взрыва» про четырёх проходных персонажей — пожалуй, самый интригующий вопрос. Но, возможно, Чаку Лорри удастся нас удивить. Удивлять он, к слову, уже начал, рассказав, что эпизоды в сериале будут максимально короткими — от 15 до 25 минут. Такова авторская задумка, а ни в коем случае не отсутствие материала для полноценного повествования.
фантастика, приключенческий
В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг
Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет
На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один отправляются исследовать доселе неизведанные уголки галактики.
Воскресенье, 26 июля
История о президенте Андре Кертисе и его эксцентричном штабе, которые решают проблемы, не стоящие даже мимолетного внимания Рика Санчеса: от дипломатии с монстрами до расследования паранормальных явлений и загадочных феноменов.
Спин-офф «Рика и Морти» всё от того же Дэна Хармона. К озвучке титульного персонажа вернётся Кит Дэвид, а компанию ему составят Джим Раш («Сообщество») и Стефани Беатрис («Бруклин 9-9»), то есть как минимум с актёрским составом тут полный порядок.
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