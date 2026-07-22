Новые сериалы недели: Стюарт Блум пытается спасти вселенную «Теории большого взрыва»

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HBO. Max

Владельцу магазина комиксов Стюарту Блуму предстоит восстановить реальность после того, как он ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и тем самым случайно провоцирует мультивселенский апокалипсис. В этом деле ему помогают его девушка Дениз, друг-геолог Берт и квантовый физик Барри Крипке. По пути они встречают версии уже знакомых и любимых нами героев сериала «Теория Большого взрыва» из других вселенных. Как нетрудно догадаться из названия, всё идет не по плану.

Кому и для чего понадобился спин-офф «Теории большого взрыва» про четырёх проходных персонажей — пожалуй, самый интригующий вопрос. Но, возможно, Чаку Лорри удастся нас удивить. Удивлять он, к слову, уже начал, рассказав, что эпизоды в сериале будут максимально короткими — от 15 до 25 минут. Такова авторская задумка, а ни в коем случае не отсутствие материала для полноценного повествования.