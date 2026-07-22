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Третий сезон супергероики «Сорвиголова: Рождённый заново» с Защитниками и Электрой отснят

Источник: Disney+

На съёмочной площадке третьего сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» больше не работают камеры. На днях съёмки сезона закончились. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на соцсети создателей сериала.

Увидеть готовый сезон зрители смогут уже в 2027 году. Премьера новых серий намечена на стриминговом сервисе Disney+ на следующий май.

В продолжении Мэтту Мёрдоку предстоит выбраться из тюрьмы, в которой он оказался в финале второго сезона. Герой вернётся на улицы Нью-Йорка, чтобы снова защищать город как мститель Сорвиголова.

Роль супергероя повторил Чарли Кокс. Винсент Д’Онофрио вернулся к роли Кингпина, а Уилсон Бетел — Меченого. Дебора Энн Уолл снова сыграла Карен Пейдж, а Элоди Юнг — Электру Начиос. Также в третьем сезоне появились все исполнители ролей Защитников из сериалов «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники». Эти проекты Marvel выходили на Netflix в прошлом.

Теги
Сорвиголова: Рождённый зановоЧарли КоксDisney+Marvel
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