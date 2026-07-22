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Стартовали съёмки второго сезона перезапущенной «Клиники»

Источник: ABC

Смешные люди в белых халатах готовы заступить на новую смену в больницу «Святое сердце». Это значит, что стартовали съёмки второго сезона перезапущенного ситкома «Клиника».

Оригинальный сериал выходил с 2002 по 2009 года и насчитывает 8 сезонов. В 2010 году вышел так называемый 9 сезон, больше похожий на спин-офф: сюжет строился вокруг совершенно новых персонажей, а главные герои оригинала выступали на вторых ролях, да и то не все. В начале 2026 года вышел перезапуск, который тактично игнорировал события 9 сезона, сделав вид, что его и вовсе не было. Есть мнение, что это разумное и единственно верное решение. В целом, создателям продолжения удалось уловить дух сериала и воссоздать его на достойном уровне.

В перезапуске к своим ролям вернулись Зак Брафф (Джей-Ди), Дональд Фэйсон (Тёрк), Сара Чок (Эллиот Рид), Джуди Рейес (Карла) и Джон Макгинли (доктор Кокс). Нил Флинн и Криста Миллер появились в эпизодических ролях как Уборщик и Джордан. Пока что неизвестно, кто, помимо основной троицы, вернётся во втором сезоне. Также неясно, когда состоится премьера, но можно предположить, что в начале следующего года.

Теги
КлиникаЗак Брафф
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Источник фотографий: Depositphotos

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