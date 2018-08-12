Новости сериалов — лучшее за неделю

Супермен готов играть Геральта в сериале «Ведьмак» — игроман и поклонник романов Сапковского Генри Кавилл хорошо знаком с материалом.

Роман Сергея Лукьяненко «Кваzи» превратят в сериал — англоязычную экранизацию планируют показывать в России и за рубежом.

«Маньяк» — трейлер — мини-сериал Кэри Фукунаги выйдет на Netflix 21 сентября.

Руби Роуз сыграет супергероиню-лесбиянку Бэтвумен в сериале от The CW — работать ей придётся под гнётом общественного негодования.

«Американская история ужасов» — промо-ролик восьмого сезона — телеглава «Апокалипсис» стартует на FX 12 сентября.

Мастер Чиф станет одним из главных героев многосерийного боевика по игре Halo — правда, покажут ли протагониста без шлема, пока неизвестно.

«Триикс Медиа» снимает российскую версию дорамы «Подсудимый» — съёмки отечественной адаптации уже начались.

«Шучу» — трейлер — премьера чёрной комедии с Джимом Керри состоится на Showtime в начале сентября.

Шестой сезон сериала «Карточный домик» обзавёлся датой выхода — финальная глава политического триллера выйдет в ноябре.