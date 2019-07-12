Создатели «Гоголя» готовят приквел «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым

Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, снявшая многосерийного «Гоголя», снова покусилась на святое. На сей раз выбор пал на культовый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», по мотивам которого готовится четырёхсерийный приквел о юности и становлении великого комбинатора.
Сергей Безруков сыграет Ибрагима Бендера — афериста, мошенника и турецко-подданного, ставшего наставником главного героя. Ключевая же роль Остапа Задунайского досталась молодому актёру Араму Вардеваняну («Проигранное место»). Действие развернётся в 1919 году, когда состоялось знакомство парочки и их первая совместная авантюра — погоня за золотым жезлом, драгоценной реликвией царской России.
Также в сериале «Бендер» задействованы Павел Деревянко, Таисия Вилкова, Вера Брежнева, Юрий Колокольников, Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Александр Цекало, Никита Кологривый, Юлия Макарова и Александр Ильин. Сценарий написали Олег Маловичко («Троцкий», «Лёд», «Притяжение») и Роман Непомнящий («Ёлки 5»). Имя режиссёра пока не разглашается.
Создатели обещают ядерную смесь Гая Ричи и советских «Неуловимых мстителей», приправленную солидным бюджетом, который, по информации представителя компании, значительно превысит бюджет «Гоголя». Тогда, напомним, каждая серия обошлась студии в 25 млн рублей. Финансирует всё это удовольствие Rambler Group.
В начале следующего года планируется кинотеатральный релиз всех четырёх частей, и только потом сериал будет доступен для просмотра онлайн.