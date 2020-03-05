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Роуз Макивер из «Я — зомби» сыграет в комедии про привидений

Исполнительница главной роли в закрывшемся процедурале «Я — зомби» Роуз Макивер записалась в новый проект об очевидном-невероятном. Актриса сыграет главную женскую роль в проекте «Призраки» от канала CBS, заказавшего съёмки пилотного эпизода американской версии британского оригинала.

Молодые супруги Саманта (Макивер) и Райан переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором предвкушают прожить долго и счастливо. Но проходит совсем немного времени, и пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Сценарий первой серии пишут коллеги по «Новенькой» Джо Порт и Джо Уайзман Производством занимаются Joe Port & Joe Wiseman, Lionsgate Television, BBC Studios and CBS Television Studios.

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Темы
 
Призраки
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