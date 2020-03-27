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В сериале «Локи» герой Тома Хиддлстона будет искать себя

Лучший злодей киновселенной Marvel до сих пор не знает, кто он такой. По крайней мере, если верить шоураннеру сериала «Локи» Майклу Уолдрону («Рик и Морти»). В разговоре с The Forever Dogs Podcast продюсер рассказал, как видит героя Тома Хиддлстона в настоящий момент:

Я думаю, его главная цель — найти себя, понять, кто он такой, кем он хочет быть. Меня притягивают персонажи, которые сражаются за контроль над собой. Это совершенно очевидно происходит с Локи на протяжении 10 лет в фильмах. Он не властен над самыми ключевыми моментами своей жизни: он был усыновлён, и всё такое, и это выливается в ярость и желание навредить своей семье.

 
Майкл Уолдрон, прочувствовал

Шестисерийный приключенческий боевик Marvel Studios расскажет, где был и что делал Локи, после того как сбежал с Тессерактом из «Мстителей: Финала». Судя по тому, что София Ди Мартино была замечена на съёмках в женском обличье Локи, самоидентификация героя пойдёт интересными путями.

Каст сериала пополнили Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку и другие. Режиссирует Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию Уолдрона. Премьера «Локи» должна состояться в марте будущего года на потоковом сервисе Disney+.

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Локи
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