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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Сериалы Marvel «Сокол и Зимний солдат» и «Локи» вернутся к съёмкам в августе

На волне новостей о первых карантинных послаблениях появились и кое-какие сведения о студиях, которые готовы первыми вернуться к прерванному производству. По информации портала The Hollywood Reporter, Marvel Studios планирует возобновить съёмки сразу нескольких своих проектов.

Источники, близкие к производству, сообщают, что среди многосерийных проектов первыми к съёмкам вернутся фантастический боевик «Сокол и Зимний солдат», а также приключенческий экшен «Локи».

Сериал с Энтони Маки и Себастианом Стэном мартовский карантин настиг в Праге. Правительство Чехии уже внесло проект в список тех, кто могут продолжать производство и, велика вероятность, что в августе съёмочная команда вернётся на локации, чтобы завершить съёмки первого сезона. А сериал с Томом Хиддлстоном ушёл на карантин со студийных съёмок в Атланте, куда и вернётся в августе после продолжительной паузы.

О возможных новых датах выхода сериалов для Disney+ никто пока даже не заикается.

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Локи Сокол и Зимний солдат
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