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«Эмми» 2020: удачный дебют «Мандалорца», лидерство «Хранителей» и успехи Netflix

Церемония объявления номинантов на 72-ю ежегодную премию «Эмми» отметилась сразу несколькими примечательными фактами. Потоковый сервис Netflix вырвался в неоспоримые лидеры с 160 номинациями, оставив далеко позади своего основного конкурента HBO — кабельный канал в этом году довольствуется всего 107 номинациями.

Главный новичок видеосервиса Disney+ «Мандалорец» отметился 15 номинациями, среди которых имеется и «лучшая драма». С ним в оной каким-то чудом соседствует клюквенный цирк под названием «третий сезон „Очень странных дел“». Наибольшее количество номинаций — 26 штук — собрал мини-сериал Дэймона Линделофа «Хранители»

Что показательно, совокупное количество номинаций у эфирных каналов продолжает уменьшаться — в этом году их всего 121, и это своеобразный антирекорд.

Торжественная церемония вручения статуэток состоится 20 сентября.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

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