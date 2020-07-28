«Эмми» 2020: удачный дебют «Мандалорца», лидерство «Хранителей» и успехи Netflix

Церемония объявления номинантов на 72-ю ежегодную премию «Эмми» отметилась сразу несколькими примечательными фактами. Потоковый сервис Netflix вырвался в неоспоримые лидеры с 160 номинациями, оставив далеко позади своего основного конкурента HBO — кабельный канал в этом году довольствуется всего 107 номинациями.
Главный новичок видеосервиса Disney+ «Мандалорец» отметился 15 номинациями, среди которых имеется и «лучшая драма». С ним в оной каким-то чудом соседствует клюквенный цирк под названием «третий сезон „Очень странных дел“». Наибольшее количество номинаций — 26 штук — собрал мини-сериал Дэймона Линделофа «Хранители»
Что показательно, совокупное количество номинаций у эфирных каналов продолжает уменьшаться — в этом году их всего 121, и это своеобразный антирекорд.
Торжественная церемония вручения статуэток состоится 20 сентября.
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу», AMC
- «Корона», Netflix
- «Рассказ служанки», Hulu
- «Наследники», HBO
- «Убивая Еву», BBC America
- «Озарк», Netflix
- «Мандалорец», Disney+
- «Очень странные дела», Netflix
Лучший комедийный сериал
- «Умерь свой энтузиазм», HBO
- «Хорошее место», NBC
- «Мёртв для меня», Netflix
- «Белая ворона», Netflix
- «Шиттс Крик», Pop
- «Метод Комински», Netflix
- «Удивительная миссис Мейзел», Amazon
- «Реальные упыри», FX
Лучший мини-сериал
- «И повсюду тлеют пожары», Hulu
- «Миссис Америка», FX
- «Невероятное», Netflix
- «Неортодоксальная», Netflix
- «Хранители», HBO
Лучший актёр в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Стив Карелл, «Утреннее шоу»
- Брайан Кокс, «Наследники»
- Билли Портер, «Притворство»
- Джереми Стронг, «Наследники»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
- Оливия Колман, «Корона»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Сандра О, «Убивая Еву»
- Лора Линни, «Озарк»
- Зендая, «Эйфория»
Лучший актёр в комедийном сериале
- Энтони Андерсон, «Черноватый»
- Рами Юсеф, «Рами»
- Дон Чидл, «Чёрный понедельник»
- Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
- Тед Дэнсон, «Хорошее место»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт, «Мёртв для меня»
- Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»
- Линда Карделлини, «Мёртв для меня»
- Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
- Исса Рэй, «Белая ворона»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Джереми Айронс, «Хранители»
- Хью Джекман, «Безупречный»
- Пол Мескал, «Нормальные люди»
- Джереми Поуп, «Голливуд»
- Марк Руффало, «В этом я уверен»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
- Шира Хаас, «Неортодоксальная»
- Реджина Кинг, «Хранители»
- Октавия Спенсер, «Мадам Си Джей Уокер»
- Керри Вашингтон, «И повсюду тлеют пожары»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Николас Браун, «Наследники»
- Киран Калкин, «Наследники»
- Мэттью Макфейден, «Наследники»
- Брдли Уитфорд, «Рассказ служанки»
- Джанкарло Эспозито, «Лучше звоните Солу»
- Билл Крудап, «Утреннее шоу»
- Марк Дюпласс, «Утреннее шоу»
- Джеффри Райт, «Мир Дикого Запада»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Лоре Дерн, «Большая маленькая ложь»
- Джулия Гарнер, «Озарк»
- Фиона Шоу, «Убивая Еву»
- Мерил Стрип, «Большая маленькая ложь»
- Сара Снук, «Наследники»
- Хелена Бонэм Картер, «Корона»
- Самира Уайли, «Рассказ служанки»
- Тенди Ньютон, «Мир Дикого Запада»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу
- Андре Брауэр, «Бруклин 9-9»
- Махершала Али, «Рами»
- Алан Аркин, «Метод Комински»
- Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»
- Кенан Томпсон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Дэниел Леви, «Шиттс Крик»
- Уильям Дексон Харпер, «Хорошее место»
- Стерлинг К. Браун, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу
- Ивонн Орджи, «Белая ворона»
- Кейт Маккиннон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Сесили Стронг, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Энни Мёрфи, «Шиттс Крик»
- Бетти Гилпин, «Блеск»
- Марин Хинкл, «Удивительная миссис Мейзел»
- Дарси Карден, «Хорошее место»
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Дилан Макдермотт, «Голливуд»
- Джим Парсонс, «Голливуд»
- Титус Бёрджесс, «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- Яхья Абдул-Матин II, «Хранители»
- Джован Адепо, «Хранители»
- Луис Госсетт-младший, «Хранители»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Холланд Тэйлор, «Голливуд»
- Узо Адуба, «Миссис Америка»
- Марго Мартиндейл, «Миссис Америка»
- Трейси Ульман, «Миссис Америка»
- Тони Коллетт, «Невероятное»
- Джин Смарт, «Хранители»
Полный список номинантов можно посмотреть здесь.