Джеймс Ганн готовит боевик «Миротворец» — спин-офф «Отряда самоубийц» с Джоном Синой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Экранная вселенная DC продолжает формировать собственный кроссплатформенный франчайз. Вслед за полицейским сериалом из мира «Бэтмена» Мэтта Ривза готовится многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссии навылет» Джеймса Ганна. Комедийный боевик получил название «Миротворец», и титульную партию в нём исполнит Джон Сина.

HBO Max дал добро на разработку полного первого сезона. Ганн напишет сценарий, а также срежиссирует несколько эпизодов сериала, включая пилотный.

Как несложно догадаться, центральным персонажем приключенческого комедийного экшена станет участник «Отряда» по прозвищу Миротворец (Сина). Сюжет пока держат в секрете, но известно, что речь пойдёт о происхождении супергероя, свято верящего в мир любой ценой, неважно, сколько человек при этом ему придётся убить.

Запустить проект в активное производство планируют в начале следующего года, перед тем как Джеймс Ганн возьмётся за «Стражей галактики 3». Сина, Ганн и Питер Сафран числятся исполнительными продюсерами сериала, которым займётся Warner Bros. Television.