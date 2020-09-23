Джеймс Ганн готовит боевик «Миротворец» — спин-офф «Отряда самоубийц» с Джоном Синой

Экранная вселенная DC продолжает формировать собственный кроссплатформенный франчайз. Вслед за полицейским сериалом из мира «Бэтмена» Мэтта Ривза готовится многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссии навылет» Джеймса Ганна. Комедийный боевик получил название «Миротворец», и титульную партию в нём исполнит Джон Сина.
HBO Max дал добро на разработку полного первого сезона. Ганн напишет сценарий, а также срежиссирует несколько эпизодов сериала, включая пилотный.
Как несложно догадаться, центральным персонажем приключенческого комедийного экшена станет участник «Отряда» по прозвищу Миротворец (Сина). Сюжет пока держат в секрете, но известно, что речь пойдёт о происхождении супергероя, свято верящего в мир любой ценой, неважно, сколько человек при этом ему придётся убить.
Запустить проект в активное производство планируют в начале следующего года, перед тем как Джеймс Ганн возьмётся за «Стражей галактики 3». Сина, Ганн и Питер Сафран числятся исполнительными продюсерами сериала, которым займётся Warner Bros. Television.