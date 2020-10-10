Инопланетный Алан Тьюдик рассказывает, как всё начиналось, в отрывке чёрной комедии «Пришелец-постоялец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Один из немногих художественных сериалов Syfy — чёрная комедия «Пришелец-постоялец» с Аланом Тьюдиком — определился с приблизительной датой выхода и в ходе онлайн-конвента NYCC Metaverse презентовал первые семь минут пилотного эпизода. Премьеру ожидайте в январе.

Экранизация одноимённого комикса от Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Тьюдик) отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

В сериале снимаются Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд и Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима и Линда Хэмилтон. Шоураннером выступает Крис Шеридан («Гриффины»).