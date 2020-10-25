Новые сериалы 26 октября — 1 ноября

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Netflix

Юноша-изгой узнаёт, что он законный сын Зевса и в одиночку может спасти мир людей и богов. Но чтобы сделать это, он должен спастись от гнева богини, страстно желающей его смерти.

Netlix, уже давно и прочно подналёгший на выпуск мультсериалов, презентует свежий анимационный эпик от создателей Castelvania. Зрителей ждёт альтернативная версия древнегреческих мифов.