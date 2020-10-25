Новые сериалы 26 октября — 1 ноября

В списке сериалов недели всего две премьеры и один очень важный возвращенец. Потоковый сервис Netflix покажет полный первый сезон анимационного эпика по древнегреческим мифам «Кровь Зевса». Стриминговый сервис Amazon меж тем выпустит комедийный ужастик «Искатели истины» Саймона Пегга и Ника Фроста. А на цифровой платформе Disney+ стартует второй сезон «Мандалорца» Джона Фавро.
Вторник, 27 октября
анимация, фэнтези, боевик
В ролях Клавдия Кристиан, Джейсон О'Мара, Дерек Филлипс, Элиас Тофексис
Создатель Чарли Парлапанидес, Влас Парлапанидес
Юноша-изгой узнаёт, что он законный сын Зевса и в одиночку может спасти мир людей и богов. Но чтобы сделать это, он должен спастись от гнева богини, страстно желающей его смерти.
Netlix, уже давно и прочно подналёгший на выпуск мультсериалов, презентует свежий анимационный эпик от создателей Castelvania. Зрителей ждёт альтернативная версия древнегреческих мифов.
драма, мелодрама
В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон
Создатель Дэн Фогельман
История о нескольких не знакомых друг с другом персонажах, которых связывает только одно — одинаковые число и год рождения.
Среда, 28 октября
комедия
В ролях Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Джонни Секвойя, Дэниэл Димаджио, Юлия Баттерс, Карли Хьюз
Создатель Сара Данн
Уверенная в себе оптимистка Кэти Отто, её муж и трое детей живут в окружении мнящих себя идеальными богачек в процветающем предместье одного из городов Коннектикута.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид
Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон
Одиннадцатый сезон анимационной комедии завершится восьмой серией Cold Fusion. На днях кабельный канал FXX продлил сериал на двенадцатый сезон.
Четверг, 29 октября
комедия
В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос
Создатель Джастин Спитцер
Сюжет рассказывает о большом и разношёрстном коллективе работников огромного гипермаркета. Главные герои умудряются переживать множество разнообразных приключений, несмотря на то, что территория их обитания ограничивается стенами магазина.
Пятница, 30 октября
комедия, ужасы
В ролях Ник Фрост, Саймон Пегг, Майкл Макдауэлл, Эмма Дарси, Самсон Каё и Джулиан Бэррэтт. Фрост, Пегг и Майлз Кетли
Создатель Ник Фрост, Саймон Пегг, Нат Сондерс, Джеймс Серафинович
В центре опасных и забавных приключений — команда из трёх человек, посвятивших себя изучению паранормальных происшествий. Каждая серия будет представляет собой расследование отдельного инцидента и знакомство с новым монстром.
Давние коллеги и друзья Саймон Пегг и Ник Фрост представляют комедийный хоррор про охоту на призраков, который обещает быть в одинаковой мере забавным и пугающим.
боевик, приключенческий, Science Fiction
В ролях Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс
Создатель Джон Фавро
Приключенческий боевик по вселенной «Звёздных войн» рассказывает о событиях в далёкой-далёкой галактике после падения Империи и до прихода к власти Первого Ордена. Главный герой истории — таинственный стрелок-мандалорец, скитающийся по дальним рубежам галактики, где не действуют законы Новой Республики.
Воскресенье, 1 ноября
анимация, драма, экшен, приключения
В ролях Аарон Лапланте
Первый сезон анимационного экшена Дженнди Тартаковский завершится десятым эпизодом. В августе кабельный канал продлил мультсериал для взрослых на второй сезон.