Стало известно, когда начнутся съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла»

Второй сезон «Академии Амбрелла» стал подлинным хитом, завоевав даже больше зрительской любви и одобрения критиков, чем первый. Тем не менее, Netlix по традиции тянет с официальным продлением, но Production Weekly уже всё узнало. По информации издания, старт съёмок третьего сезона запланирован на 1 февраля 2021 года, а завершится работа над ним к августу.

Разумеется, в нынешних обстоятельствах ни в чём нельзя быть уверенными, особенно когда стриминг-гигант начинает закрывать уже продлённые сериалы. Но, думается, шансы детища Стива Блэкмана вернуться на экраны всё же очень высоки. Вопрос лишь в том, когда именно.

Во втором сезоне снимались Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Эллен Пейдж, Том Хоппер, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа, Кейт Уолш, Колм Фиор и Джордан Клэр Роббинс, и большинство из них (а то и все) точно появятся в продолжении.