Шоураннер «Декстера» обещает: в продолжении не обойдётся без новых жертв

Неожиданное возвращение «Декстера» с исполнителем главной роли Майклом С. Холлом и шоураннером первых четырёх сезонов Клайдом Филлипсом взбудоражило поклонников культового сериала и, конечно, заставило их строить разнообразные догадки, о чём же пойдёт речь во внезапном продолжении.

О мини-сериале, который, по заявлению Филлипса, не отменяет концовку восьмого сезона, а дарит её альтернативный вариант, пока известно очень мало. Зрителей ждут десять свежих эпизодов, которые завершат историю знаменитого маньяка так, как это представляет себе автор, стоявший у истоков сериала.

Портал TVInsider процитировал Филлипса на тему того, чего стоит ждать от новых серий

Мы движемся к финалу, который, как говорил Чехов, будет неожиданным, но неизбежным.

По словам шоураннера, зрители увидят Декстера Моргана (Холл) там, где он прежде никогда не бывал. В повествование, конечно, вернутся другие знакомые персонажи, но кто именно, пока не уточняют. Вдобавок главному герою вновь предстоит столкнуться с серьёзным врагом, однако самый опасный противник Декстера, как обычно, он сам.

Декстер всегда носил в себе то, что мы называем тёмным попутчиком. Сейчас он приземлён сильнее, чем когда-либо, но не может противиться голосу своего тёмного попутчика. Это «Декстер». Люди будут умирать. Клайд Филлипс, предупредил

Съёмки продолжения собираются начать в январе, а премьеру мини-сериала от кабельного канала Showtime планируют на осень 2021 года.