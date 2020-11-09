Джеймс Ганн примется за «Миротворца» с Джоном Синой уже в этом месяце

Судя по всему, недавно анонсированный многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна уйдёт в активное производство совсем скоро. Режиссёр-сценарист сообщил у себя в твиттере, что уже прибыл в Ванкувер для работы над «Миротворцем» с Джоном Синой и готовится скоротать положенный двухнедельный карантин за видеоиграми.

Многосерийный комедийный боевик потокового сервиса HBO Max анонсировали в сентябре. Сериал расскажет о приключениях участника «Отряда» Миротворца (Сина) и коснётся истории становления супергероя, уверовавшего в мир любой ценой, не важно, сколько человек при этом ему придётся угрохать.

Ганн отвечает за сценарий первого сезона, а также срежиссирует несколько эпизодов, включая пилотный. В актёрском составе также значится Стив Эйджи. Джон Сина, Джеймс Ганн и Питер Сафран выступают исполнительными продюсерами сериала. За производство отвечает Warner Bros. Television.