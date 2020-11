Netflix официально продлил «Академию Амбрелла» на третий сезон

Потоковый сервис Netflix наконец-то дозрел до официального объявления о продлении своего многосерийного хита «Академия Амбрелла» на третий сезон. В продолжение войдут 10 эпизодов. Съёмки третьего сезона стартуют в феврале в Торонто (Канада).

Уведомление о долгожданном продлении опубликовал официальный твиттер стримингового сервиса:

They're not done yet!



The Umbrella Academy Season 3 is officially happening! pic.twitter.com/Vg7jXrXwnV