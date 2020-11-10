Netflix официально продлил «Академию Амбрелла» на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix наконец-то дозрел до официального объявления о продлении своего многосерийного хита «Академия Амбрелла» на третий сезон. В продолжение войдут 10 эпизодов. Съёмки третьего сезона стартуют в феврале в Торонто (Канада).

Уведомление о долгожданном продлении опубликовал официальный твиттер стримингового сервиса:

They're not done yet!



The Umbrella Academy Season 3 is officially happening! pic.twitter.com/Vg7jXrXwnV — Netflix (@netflix) November 10, 2020

Фантастическая драма по комиксу Джерарда Уэя рассказывает о взрослых участниках давно распавшейся команды супергероев, вынужденных вместе взяться за расследование смерти основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братья» и «сёстры» разгадывают тайну гибели опекуна, попадают в самый центр конца света, путешествуют во времени и возвращаются домой, где их ждёт неожиданное и не очень-то приятное открытие.

В третий сезон вернутся Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа и Колм Фиор. Шоураннером по-прежнему значится Стив Блэкман («Фарго», «Видоизменённый углерод».)