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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix официально продлил «Академию Амбрелла» на третий сезон

Потоковый сервис Netflix наконец-то дозрел до официального объявления о продлении своего многосерийного хита «Академия Амбрелла» на третий сезон. В продолжение войдут 10 эпизодов. Съёмки третьего сезона стартуют в феврале в Торонто (Канада).

Уведомление о долгожданном продлении опубликовал официальный твиттер стримингового сервиса:

Фантастическая драма по комиксу Джерарда Уэя рассказывает о взрослых участниках давно распавшейся команды супергероев, вынужденных вместе взяться за расследование смерти основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братья» и «сёстры» разгадывают тайну гибели опекуна, попадают в самый центр конца света, путешествуют во времени и возвращаются домой, где их ждёт неожиданное и не очень-то приятное открытие.

В третий сезон вернутся Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа и Колм Фиор. Шоураннером по-прежнему значится Стив Блэкман («Фарго», «Видоизменённый углерод».)

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Академия Амбрелла
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