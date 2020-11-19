К продолжению «Декстера» присоединился режиссёр из предыдущих сезонов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Внезапный не-сиквел «Декстера» продолжает собирать проверенную старую гвардию. Помимо шоураннера первых эпизодов Клайда Филлипса и исполнителя титульной партии Майкла С. Холла в сериал вернётся режиссёр Маркос Сига («Ты»), снявший девять эпизодов в предыдущих сезонах детективного триллера.

Сига срежиссирует шесть из десяти серий альтернативной концовки, а также поучаствует в проекте на правах исполнительного продюсера.

Полноценного синопсиса у свежей телеглавы истории о знаменитом маньяке пока нет, но кабельный канал Showtime опубликовал краткую аннотацию, согласно которой события продолжения разворачиваются спустя 10 лет после произошедшего в финале восьмого сезона. Сейчас Декстер Морган живёт под чужим именем где-то очень далеко от родного Майами.