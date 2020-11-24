Шальные Галлагеры на пороге крупных перемен в трейлере финального сезона «Бесстыдников»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime опубликовал трейлер 11 сезона «Бесстыдников» — в финальной телеглаве комедийной драмы семейку Галлагеров ждёт целая череда испытаний, благодаря которым у них появится шанс хоть чуточку повзрослеть. Первая серия последнего сезона выходит 6 декабря.

В 12-серийном финале помимо вездесущего коронавируса коренным жителям Чикаго предстоит столкнуться с джентрификацией, опасным соседством, семейными трудностями и целой кучей других проблем, из которых они, возможно, сумеют вынести хоть какой-то урок.

В сериале шоураннера Джона Уэллса снимаются Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер. За производство отвечают Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.

И постер заключительного сезона: