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Шальные Галлагеры на пороге крупных перемен в трейлере финального сезона «Бесстыдников»

Кабельный канал Showtime опубликовал трейлер 11 сезона «Бесстыдников» — в финальной телеглаве комедийной драмы семейку Галлагеров ждёт целая череда испытаний, благодаря которым у них появится шанс хоть чуточку повзрослеть. Первая серия последнего сезона выходит 6 декабря.

В 12-серийном финале помимо вездесущего коронавируса коренным жителям Чикаго предстоит столкнуться с джентрификацией, опасным соседством, семейными трудностями и целой кучей других проблем, из которых они, возможно, сумеют вынести хоть какой-то урок.

В сериале шоураннера Джона Уэллса снимаются Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер. За производство отвечают Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.

И постер заключительного сезона:

Постеры сериала «Бесстыдники»
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