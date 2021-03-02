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Первоисточник: youtu.be Прямая ссылка на новость:

Трейлер аниме «DOTA: Кровь дракона» больше рассказывает про сюжет сериала от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре»

На YouTube-канале Netflix Russia появился трейлер аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood) с субтитрами на русском языке.

Сериал будет основан на игре DOTA 2 от Valve и состоять из 24 эпизодов. Первый восьмисерийный сезон выйдет на цифровой платформе Netflix 25 марта с русскими дубляжом и субтитрами. Похоже, в аниме войдут три восьмисерийных сезона или «книги». Американская киноассоциация присвоила сериалу рейтинг R.

Ранее стриминговый сервис опубликовал такой синопсис аниме:

После встречи с драконом и отправившейся на задание принцессой драконий рыцарь впутывается в события более масштабные, чем мог себе представить.

Цитата из пресс-релиза

Над сериалом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и исполнительные продюсеры Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса») и Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник»). Миллер также является шоураннером аниме.

Темы
 
DOTA: Кровь дракона (DOTA: Dragon's Blood)
Комментарии (3)

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