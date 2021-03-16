OMEN 15 (2020) — геймерский ноутбук, который поселился в комментариях «КГ-Портала»

Мы живём в такой неприятный период, когда майнеры превратили покупку видеокарт в настоящую охоту за сокровищами. Но вместо обреченных на провал попыток догнать и перегнать ботов, виноватых в опустевших складах и сумасшедших ценах, имеет смысл взглянуть на альтернативу: ноутбуки. К счастью, майнерами они скупаются далеко не так активно, а нормального пользователя им есть чем удивить и порадовать.

Скажем, новые ноутбуки OMEN 15 (2020) от HP. Хотя серия OMEN позиционируется как геймерская, в HP прекрасно понимают, что сейчас практический каждый человек хотя бы изредка во что-то играет. Так что к дизайну подошли соответственно: внешне OMEN 15 (2020) выглядит стильно, но респектабельно и не вычурно — с таким не стыдно и в кафе показаться, и на работе. Хороший игровой ноутбук не обязан кричать о любви своего владельца к набиванию фрагов — он обязан обеспечить возможность набивать эти фраги максимально эффективно. И в этом плане у OMEN 15 (2020) полный порядок: современный процессор Intel Core 10-го поколения, видеокарта GeForce RTX 2070 для любителей рейтрейсинговых красот, быстрый дисплей с частотой обновления 300 герц, скоростной SSD M2 на 512 гигабайт и комфортные 16 гигабайт DDR4-памяти.

И хотя всё вышеперечисленное пригодится в первую очередь геймерам, на самом деле это означает, что ноутбук будет отлично справляться вообще с любыми задачами. Этому помогут модуль Wi-Fi 6 и интерфейс Thunderbolt 3, которые есть во многих моделях OMEN 15 (2020). Ну а фирменная технология охлаждения OMEN Tempest Cooling позаботится о том, чтобы ноутбук не начал прожигать вам колени, какими бы задачами вы его не нагружали. Если же владельцу захочется тонкой настройки — к его услугам не менее фирменная утилита OMEN Command Center.

Многие из дочитавших до этого места уже наверняка ринулись заказывать по OMEN 15 (2020) для себя и каждого члена семьи, однако поступить так могут не все — кто-то захочет подождать до, например, своего дня рождения. Что же делать тем людям, которые пока не готовы переходить на новый ноутбук, но тоже хотят иметь OMEN от HP в своей жизни?

А для них у нас отличная новость: крутизна OMEN 15 (2020) уже успела выйти за пределы собственного корпуса и проникла в самые недра «КГ-Портала». Где превратилась в новую функцию, о которой нас давно просили пользователи: возможность вставлять в комментарии YouTube-ролики! Можете забыть про унылые переходы по ссылкам и необходимость покидать любимый мегапортал хотя бы на минуту. И встраиваться все эти ролики будут в плеер, оформленный под дизайн ноутбуков OMEN. Что логично — мало того, что без них эта функция появилась бы нескоро, так она ещё и просто шикарно выглядит:

Добавить ролик в свой комментарий проще простого: пропишите ссылку вида https://www.youtube.com/watch?v=u3-X7H2uDZE или https://youtu.be/u3-X7H2uDZE (в идеале — на отдельной строке), и после отправки комментария она заменится на красиво оформленный плеер.

Собственно, всё — можно развлекаться и постить ролики в своё удовольствие. В отличие от оформления плеера, саму эту функцию мы с КГ не уберём уже никогда — и вы знаете, кого за это надо благодарить.