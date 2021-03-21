Обсуждение «Лиги справедливости Зака Снайдера» в прямом эфире

Что ж, «Лига справедливости Зака Снайдера» вышла, пора её как следует обсудить.

Участники подкаста «Лазер-шоу» сделают это традиционно в понедельник, ну а сегодня в 16:00 этим займутся Михаил Судаков, Кирилл Илюхин (автор рецензии, которая вам так страшно понравилась), Георгий Гогидзе, Антон Кашарнов, Михаил Александров и, возможно, Настасья Шешунова.

Поболтаем всего-то часик-другой, подумаешь, большое дело. Сущие мелочи по сравнению с 4 часами фильма. Присоединяйтесь к прямому эфиру!