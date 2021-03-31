Просмотр кино и сериалов без озвучки помогает изучать иностранные языки

За прошедшие годы учить новые языки стало гораздо легче, ведь в сети можно найти много дополнительных материалов, а на телефонах — приложений-тренажёров. Но ещё круче то, что благодаря скоростному безлимитному интернету и многочисленным стриминговым сервисам можно в мгновение ока получить доступ ко множеству фильмов и сериалов с дорожкой на языке оригинала. А они способны очень неплохо помочь с запоминанием слов и фраз, а также с умением воспринимать речь на слух. Главное — правильно выбрать кино. И вот несколько советов:

Смотрите то, что вам действительно интересно.

Опирайтесь на свой уровень — чем слабее база, тем труднее будет смотреть фильм с неизвестными терминами и сложными предложениями. Серьёзно, не стесняйтесь поначалу обращаться ко всевозможной мультипликации — тексты в произведениях для всех возрастов по понятным причинам проще, чем в какой-нибудь «Прослушке», а вам наверняка нужны были повод и оправдание, чтобы без стыда пересмотреть любимую классику «Диснея».

Субтитры. В этом случае всё снова зависит от вашего уровня английского — если вы у вас объёмный словарный запас и хорошие познания в грамматике, то смело включайте английские субтитры. Если нет — поначалу не лишним будет использовать русские сабы для подстраховки.

Новые слова. Есть сайты с фильмами, на которых можно создавать свой личный словарь. Если ресурс, которым вы пользуетесь, не предоставляет такой возможности, записывайте новые слова и выражения в блокнот.

Но всё-таки важно понимать, что сам по себе просмотр фильмов не сделает из вас знатока иностранных языков, а подражание любимым персонажам — не научит реальному общению. Увы, наш технический прогресс ещё не дошёл до создания роботов с ИИ уровня Алиты, а потому ничто не может заменить реального живого общения с носителями языка. Общение с ними и словарный запас увеличит, и поможет научиться воспринимать реальную, не подготовленную сценаристами речь на слух, и научит на неё адекватно реагировать. Так что правильный подход очевиден: надо умело комбинировать просмотр кино без перевода и общение с носителями языка (может, даже о просмотренном на днях — чем чёрт не шутит!). Благо богатый выбор есть и в первом, и во втором.