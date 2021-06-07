Новости блогов — с 5 мая по 6 июня

Трое обсуждают британский психологический триллер «Треугольник» 2009 года. Цифра три там явно неспроста, а может быть, и нет, убедитесь сами.

Лев Гринберг размышляет о том, как Тим Суини всех обманывает. Конечно, не только он и не совсем обманывает, но таковы правила игры.

Антон Кашарнов и Михаил Александров создали собственный подкаст про комиксы «Бездуховные мурзилки». Вот первый выпуск, вот второй, где вы узнаете, что Эмилия Кларк забыла в комиксах, а также третий, где мы обсуждаем трейлер «Венома 2» и иные штуки.

Илья Кролик сделал обзор фильма «Форсаж 9». Он совсем уже потерял все остатки правдоподобности, но зато стало ещё больше семьи.

Лев Гринберг и два бородатых юноши обсуждают фильм Тони Скота «Фанат» 1996 года выпуска. Уэсли Снайпс и Роберт Де Ниро, да с таким режиссёром — однозначно достойно просмотра.

Лев Гринберг прочитал комментарии и выдал ролик о том, как Галь Гадот с Уидоном ругалась. Всё для вас, дорогие читатели.

Георгий Гогидзе и какой-то Лев с каким-то Кириллом посмотрели «Игры Разума» 2001 года выпуска. Фильм по реальным событиям, который очень сильно от них отличается, но всё равно получился отличным.

Илья Кролик рассказывает про «Армию Мертвецов» Зака Снайдера. Теории, отсылки и прочие интересные мелочи.

Юрий Лущинский и понятно кто обсуждают «Касабланку». Прекрасный фильм, снятый практически за неделю, да ещё и с половиной сценария, но всё равно вошедший историю и прочно там закрепившийся.