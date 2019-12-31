«Загадочное убийство» и «Очень странные дела» — самые популярные релизы Netflix

Потоковый сервис Netflix вместе с остальными подводит итоги уходящего года, в честь чего и выкатил собственный список самых популярных фильмов и сериалов 2019-го. Цифровая платформа опубликовала десятку своих лучших многосерийных проектов, а также транслировавшихся сервисом полнометражных фильмов, которые удостоились самого пристального внимания зрительской аудитории.
Самые популярные фильмы 2019 года:
- «Загадочное убийство»
- «Шестеро вне закона»
- «Суперсемейка 2»
- «Ирландец»
- «Тройная граница»
- «Красивый, плохой, злой»
- «Разбойники с большой дороги»
- «Человек-паук: Через вселенные»
- «Ральф против интернета»
- «Тайная одержимость»
Самые популярные сериалы 2019 года:
- «Очень странные дела» (3-й сезон)
- «Ведьмак»
- «Академия Амбрелла»
- «Мёртв для меня»
- «Ты» (2-й сезон)
- «Когда они нас увидят»
- «Невероятное»
- «Половое воспитание»
- «13 причин почему» (3-й сезон)
- «Растя Диона»
При составлении списков стриминговый сервис пользовался собственной хитрой системой расчёта, согласно которой учитывалась степень популярности проекта в первые 28 дней после релиза, а под просмотром подразумевались хотя бы две минуты ознакомления с фильмом или сериалом.