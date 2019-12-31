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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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«Загадочное убийство» и «Очень странные дела» — самые популярные релизы Netflix

Потоковый сервис Netflix вместе с остальными подводит итоги уходящего года, в честь чего и выкатил собственный список самых популярных фильмов и сериалов 2019-го. Цифровая платформа опубликовала десятку своих лучших многосерийных проектов, а также транслировавшихся сервисом полнометражных фильмов, которые удостоились самого пристального внимания зрительской аудитории.

Самые популярные фильмы 2019 года:

  1. «Загадочное убийство»
  2. «Шестеро вне закона»
  3. «Суперсемейка 2»
  4. «Ирландец»
  5. «Тройная граница»
  6. «Красивый, плохой, злой»
  7. «Разбойники с большой дороги»
  8. «Человек-паук: Через вселенные»
  9. «Ральф против интернета»
  10. «Тайная одержимость»

Самые популярные сериалы 2019 года:

  1. «Очень странные дела» (3-й сезон)
  2. «Ведьмак»
  3. «Академия Амбрелла»
  4. «Мёртв для меня»
  5. «Ты» (2-й сезон)
  6. «Когда они нас увидят»
  7. «Невероятное»
  8. «Половое воспитание»
  9. «13 причин почему» (3-й сезон)
  10. «Растя Диона»

При составлении списков стриминговый сервис пользовался собственной хитрой системой расчёта, согласно которой учитывалась степень популярности проекта в первые 28 дней после релиза, а под просмотром подразумевались хотя бы две минуты ознакомления с фильмом или сериалом.

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Темы
 
Загадочное убийство Очень странные дела
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