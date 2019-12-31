«Загадочное убийство» и «Очень странные дела» — самые популярные релизы Netflix

Потоковый сервис Netflix вместе с остальными подводит итоги уходящего года, в честь чего и выкатил собственный список самых популярных фильмов и сериалов 2019-го. Цифровая платформа опубликовала десятку своих лучших многосерийных проектов, а также транслировавшихся сервисом полнометражных фильмов, которые удостоились самого пристального внимания зрительской аудитории.

Самые популярные фильмы 2019 года:

Самые популярные сериалы 2019 года:

При составлении списков стриминговый сервис пользовался собственной хитрой системой расчёта, согласно которой учитывалась степень популярности проекта в первые 28 дней после релиза, а под просмотром подразумевались хотя бы две минуты ознакомления с фильмом или сериалом.