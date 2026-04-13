Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 апреля

Магия кино: спецэпизод о создании сериала «Гарри Поттер» вышел на HBO Max. Сериала ещё нет, а документалка уже есть — вот где волшебство-то.

Документалку о создании сериала по «Гарри Поттеру» засмотрели до дыр, сделав первым в мире фильмом на HBO Max. И это даже не сам сериал!

Amazon дал зелёный свет новому сериалу про Робокопа. Живой или мёртвый, ты будешь приносить прибыль.

Второй сезон сериала «Чужой: Земля» призывает актёрскую мощь Питера Динклэйджа. Нужно спасать сериал известными личностями.

Сервис Apple TV раскрыл дату премьеры второго сезона научно-фантастического триллера «Тёмная материя». Сериал вернётся в конце лета.

Друзья пытаются спасти человечество от пришельцев в трейлере фантастического триллера «Радар». У сериала появилась и дата премьеры.

13 мая ангел Азирафель и демон Кроули вернутся в третьем сезоне сериала «Благие знамения». Первый постер сериала сложной судьбы.

Сервис Wink показал новые кадры со съёмок сериала «Первая ракетка» с Полиной Гухман и Данилой Козловским. Премьера будет этой весной.