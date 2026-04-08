 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
• • •
 
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
684

Amazon дал зелёный свет новому сериалу про Робокопа

Источник: Orion Pictures

Даже если человек умирает, это ещё не повод не ходить на работу. Именно такой мудростью руководствовались герои фильма «Робокоп» 1987 года, когда реанимировали полицейского Алекса Мёрфи в виде облачённого в сталь служителя закона. Фильм оказался настолько успешным, что породил целый франчайз, насчитывающий два номерных продолжения, один ремейк, несколько сериалов, как игровых, так и анимационных, кучу видеоигр и комиксов, в том числе по оригинальному сценарию самого Фрэнка Миллера.

Последнее, что выходило про Робокопа на экраны, это ремейк 2014 года. Прошло уже более 10 лет и правообладатели задумались: а не заржавел ли культовый образ на антресолях? Может, пора достать его оттуда, отряхнуть от нафталина, принарядить в новый визуал, да продать ещё раз зрителям? Купите ли вы это за доллар? В любом случае, поступают сведения, что стриминговый сервис Amazon дал зелёный свет новому сериалу про Робокопа.

Шоураннером проекта выступит Питер Око — в качестве сценариста он приложил руку к таким проектам, как «Чёрные паруса», «Элементарно», «Офис» и другие. Оригинальный фильм был довольно жёсткой сатирой на общество потребления, поэтому есть слабая надежда, что в новом шоу создатели также прибегнут к подобному приёму — на это намекает успех сериала Fallout, также полного чёрного юмора. Ну а как оно будет на самом деле — покажет время.

Теги
РобоКоп (1987)Чёрные парусаЭлементарноОфисФоллаут
Комментарии (4)

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 719: «Проект „Конец света“», «Майк и Ник и Ник и Элис», новый фильм Сэма Рэйми, экшен с балеринами
 
4Телеовощи – 644: Колхозный мутант
 
1ЕВА – 679: 200-летний мост
 
0Ноль кадров в секунду – 624: Плохие новости и яйца индустрии
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 718: «Крик 7», «Грозовой перевал», «Дюна» против «Мстителей», «Любовь и смерть» Вуди Аллена
 
1ЕВА – 678: Заменить шары
 
3Телеовощи – 643: Потенциальный Джосс Уидон
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru