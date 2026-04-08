Даже если человек умирает, это ещё не повод не ходить на работу. Именно такой мудростью руководствовались герои фильма «Робокоп» 1987 года, когда реанимировали полицейского Алекса Мёрфи в виде облачённого в сталь служителя закона. Фильм оказался настолько успешным, что породил целый франчайз, насчитывающий два номерных продолжения, один ремейк, несколько сериалов, как игровых, так и анимационных, кучу видеоигр и комиксов, в том числе по оригинальному сценарию самого Фрэнка Миллера.

Последнее, что выходило про Робокопа на экраны, это ремейк 2014 года. Прошло уже более 10 лет и правообладатели задумались: а не заржавел ли культовый образ на антресолях? Может, пора достать его оттуда, отряхнуть от нафталина, принарядить в новый визуал, да продать ещё раз зрителям? Купите ли вы это за доллар? В любом случае, поступают сведения, что стриминговый сервис Amazon дал зелёный свет новому сериалу про Робокопа.

Шоураннером проекта выступит Питер Око — в качестве сценариста он приложил руку к таким проектам, как «Чёрные паруса», «Элементарно», «Офис» и другие. Оригинальный фильм был довольно жёсткой сатирой на общество потребления, поэтому есть слабая надежда, что в новом шоу создатели также прибегнут к подобному приёму — на это намекает успех сериала Fallout, также полного чёрного юмора. Ну а как оно будет на самом деле — покажет время.