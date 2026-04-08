Появились новые кадры со съёмок третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»

В Нью-Йорке продолжаются съёмки третьего сезона супергеройского шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». И в сеть продолжают просачиваться фотографии с площадки. Так, в интернете появились новые кадры с тремя персонажами следующего сезона сериала. На первом фото есть Майк Колтер в образе Люка Кейджа. На втором показана Дебора Энн Уолл в образе Карен Пейдж. На третьем вместе с Карен говорит Шейла Ривера, которую играет Забрина Гевара.

Второй сезон выходит на стриминговом сервисе Disney+ в настоящее время. В нём вернулась супергероиня Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер. Она также появится и в третьем сезоне вместе с Майком Колтером и Финном Джонсом, исполнителем роли Железного кулака. Таким образом, в продолжении «Рождённого заново» вернутся все Защитники из сериалов Marvel и Netflix.

У третьего сезона пока нет даты выхода. Но можно предположить, что выйдет он в следующем году.