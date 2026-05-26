Создателям хоррора «Городок» нужно ещё два сезона, чтобы ответить на все вопросы сериала

На прошлой неделе, 21 мая, стриминговый сервис Netflix представил зрителям первый сезон ужастика «Городок» — сериала, который спродюсировали братья Дафферы, ответственные за «Очень странные дела». Вышедшие эпизоды «Городка» оставили после себе вопросы, на которые могут ответить следующие сезоны. Если точнее, создателям шоу нужно ещё два сезона, чтобы раскрыть зрителям все секреты «Городка», о чём они рассказали в интервью IGN.

Во время беседы шоураннеры Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз сообщили, что у них есть план на три сезона, и они думают, что знают, как будет выглядеть последний кадр последней сцены последнего эпизода шоу. По их словам, путь к финальной цели может немного измениться, но у них есть ответы на все вопросы и план, как и когда на них ответить.

Авторы хотели, чтобы первый сезон был эмоционально завершённым, но при этом оставил некоторые вопросы без ответов. Шоураннеры также хотели, чтобы зрители почувствовали, что получили полную историю на тот случай, если у неё не будет продолжения. Аддисс и Мэттьюз надеются, что сериал окажется успешен, и у них появится возможность продолжить «Городок». Но пока Netflix не продлил их проект.

Действие «Городка» разворачивается в живописном маленьком поселении, в котором живут пенсионеры. Группе совершенно неожиданных героев приходится объединиться против объявившегося у них потустороннего монстра. Чудовище хочет забрать у них самое ценное — время.

В актёрском составе шоу Альфред Молина, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Билл Пуллман и другие.